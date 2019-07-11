السعودية اليوم / الجيش الجزائري يكشف مخبأ للأسلحة قرب الشريط الحدودي بعين قزام



الجزائر 08 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 11 يوليو 2019 م واس

اكتشف الجيش الجزائري مخبأ للأسلحة والذخيرة، قرب الشريط الحدودي بعين قزام بمحافظة تمنراست جنوب الجزائر.

وأوضح بيان صادر عن وزارة الدفاع الجزائرية اليوم أن المخبأ يحتوي على مسدسين رشاشين من نوع كلاشنيكوف، و 14 قديفة من نوع " بي سي إن ـ 60 "، ومنظار ميداني.

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23:09ت م

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