السعودية اليوم / السفير الغريري يلتقي وزير الصحة المغربي



الرباط 08 ذو القعدة 1440 ه موافق 11 يوليو 2019 م واس

التقى معالي سفير خادم الحرمين الشريفين لدى المملكة المغربية الأستاذ عبدالله بن سعد الغريري اليوم بالرباط معالي وزير الصحة المغربي الدكتور أنس الدكالي .

وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الوطيدة بين البلدين الشقيقين، وسبل تطويرها في مختلف مجالات التعاون والتنسيق الثنائي لما فيه المصلحة المشتركة.

//انتهى//

23:05ت م

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