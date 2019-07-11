السعودية اليوم / سفير خادم الحرمين الشريفين بالرباط يستقبل وفدًا عن الصندوق السعودي للتنمية



الرباط 08 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 11 يوليو 2019 م واس

استقبل معالي سفير خادم الحرمين الشريفين لدى المملكة المغربية الاستاذ عبد الله بن سعد الغريري اليوم بمقر السفارة بالرباط , وفداً من الصندوق السعودي للتنمية برئاسة المستشارعبدالله بن محمد الرميح الذي يزور المملكة المغربية لمتابعة المشاريع الجاري تنفيذها التي يسهم الصندوق في تمويلها .

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22:59ت م

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