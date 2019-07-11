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واشنطن تطالب بالرد على إيران

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2019-07-12

واشنطن تطالب بالرد على إيران

متابعات الخليج 365 - متابعة

طالبت وزارة الدفاع الأمريكية “البنتاجون”، بردّ دولي على محاولة إيران اعتراضَ ناقلة نفط بريطانية في مضيق هرمز اليوم (الخميس)؛ وذلك في أول ردّ أمريكي على الحادثة.

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وقال المتحدث باسم القيادة المركزية للقوات المسلحة الأمريكية “بيل أوربان”: “نحن على علم بتحرشات زوارق الهجوم السريع التابعة لبحرية الحرس الثوري ومحاولاتها عرقلة مرور السفينة البريطانية قرب مضيق هرمز”.

وذكر “أوربان” أن التهديدات التي تواجهها حرية الملاحة الدولية تتطلب حلًّا دوليًّا، والاقتصاد العالمي يتوقف على حرية التدفق التجاري، وعلى عاتق كل الدول حماية حجر الزاوية هذا للازدهار العالمي والحفاظ عليه.





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