تويتر يعود مجدداً

2019-07-11

متابعات الخليج 365 - الرياض

عاد موقع تويتر للعمل مجدداً بشكل طبيعي، بعد عطل فني تسبّب في حالة من الارتباك لمستخدمي التطبيق حول العالم.

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يُذكر أن موقع “تويتر” تعرّض مساء الخميس، لعطل فني في عدد من دول العالم قبل أن يعود للعمل مجدداً بعد وقت قصير.

واشتكى المستخدمون عبر موقع “تويتر” من مشاكل في تسجيل الدخول، حيث تظهر رسالة: “شيء فني غير صحيح. شكراً لملاحظتك، سنقوم بإصلاح الخلل وإعادة الأمور لطبيعتها قريبًا” للمستخدمين.