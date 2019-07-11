- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم تويتر يعود مجدداً ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
تويتر يعود مجدداً
متابعات الخليج 365 - الرياض
عاد موقع تويتر للعمل مجدداً بشكل طبيعي، بعد عطل فني تسبّب في حالة من الارتباك لمستخدمي التطبيق حول العالم.
يُذكر أن موقع “تويتر” تعرّض مساء الخميس، لعطل فني في عدد من دول العالم قبل أن يعود للعمل مجدداً بعد وقت قصير.
واشتكى المستخدمون عبر موقع “تويتر” من مشاكل في تسجيل الدخول، حيث تظهر رسالة: “شيء فني غير صحيح. شكراً لملاحظتك، سنقوم بإصلاح الخلل وإعادة الأمور لطبيعتها قريبًا” للمستخدمين.
كانت هذه تفاصيل خبر تويتر يعود مجدداً لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.