- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم ترقية 715 من منسوبي حرس الحدود ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
ترقية 715 من منسوبي حرس الحدود
متابعات الخليج 365 - الرياض
صدر قرار مدير عام حرس الحدود الفريق/ عواد بن عيد البلوي بترقية (٧١٥) فرداً من منسوبي حرس الحدود اعتباراً من تاريخ ١ /١٠/ ١٤٤٠هـ، بمختلف الرتب العسكرية من رتبة جندي إلى رتبة رقيب، وذلك في جميع القيادات والوحدات التابعة لحرس الحدود.
ورفع مدير عام حرس الحدود أسمى عبارات الشكر والعرفان لصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، يحفظه الله، على دعمه اللامحدود لحرس الحدود.
وهنّأ الفريق البلوي كافة الأفراد المترقين، سائلاً المولى عز وجل لهم التوفيق والنجاح في حياتهم العملية، وأن تكون الترقية حافزاً لهم لبذل مزيد من الجهد والعطاء لخدمة دينهم ومليكهم ووطنهم، داعيًا المولى عز وجل أن يحفظ للوطن قيادته الرشيدة، ويحفظ عليه أمنه واستقراره.
كانت هذه تفاصيل خبر ترقية 715 من منسوبي حرس الحدود لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.