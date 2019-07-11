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السفارة لدى تركيا تحذر المواطنين
متابعات الخليج 365 - الرياض
حذّرت السفارة السعودية لدى تركيا المواطنين الموجودين في مدينة موغلا من خطورة حرائق الغابات.
وأوضحت السفارة، في بيان عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، أن الحرائق في منطقتي غوجيك ودالامان امتدّت إلى مدينة فتحية، منوهةً بضرورة توخي الحيطة والحذر.
ودعت السفارة المواطنين السعوديين إلى التواصل معها في حالات الطوارئ على الأرقام (00905495646655 – 00905496484455 – 00905497495555).
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