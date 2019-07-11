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الجيش اليمني يُسقط طائرة استطلاع حوثية
متابعات الخليج 365 - متابعة
تمكّنت قوات الجيش الوطني اليمني، اليوم (الخميس)، من إسقاط طائرة استطلاعية مُسيرة تابعة لميليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران، في الجبهة الشمالية الغربية لمدينة تعز.
وقال موقع “سبتمبر نت” إن الطائرة الاستطلاعية كانت تحاول استكشاف مواقع الجيش، في معسكر الدفاع الجوي، شمالي غرب المدينة.
وأضاف أنه تبيّن بعد فحص حطام الطائرة أنها إيرانية الصنع.
وكانت قوات الجيش الوطني في تعز، أسقطت طائرتين مسيرتين لميليشيا الحوثي الانقلابية في أكتوبر الماضي، الأولى شرقي مدينة تعز فيما الأخرى جنوبي المدينة.
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