لوائح للوظائف الصحية والهندسية والدبلوماسية

2019-07-11

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلن وزير الخدمة المدنية سليمان بن عبدالله الحمدان أن لائحة الوظائف التعليمية ستكون نافذة بعد 180 يوماً من إقرارها، وعدّ هذا اليوم محطة تاريخية في مسيرة التعليم بالمملكة، مضيفاً أن وزارته تعمل على لوائح الوظائف الصحية والهندسية والدبلوماسية.

وقال في ردّه على أحد الإعلاميين، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته وزارة التعليم بمناسبة موافقة مجلس الوزراء، على سُلم الرواتب، واعتماد لائحة الوظائف التعليمية: إن اعتماد لائحة الوظائف التعليمية وسُلم الرواتب الخاص بها تتناسب وتتواكب مع توجهات المملكة كون التعليم هو أساس نهضة أي مجتمع، وهو نتاج التوجيهات السديدة من قبل خادم الحرمين الشريفين أيده الله، والمتابعة الحثيثة من سمو ولي العهد حفظه الله، لإقرار لائحة تعليمية عصرية، كاشفا عن أن وزارته تعمل على لوائح الوظائف الصحية والهندسية والدبلوماسية.

وأضاف: أن اللائحة التعليمية الجديدة وسلم الرواتب تستهدفان الارتقاء بمهنة التعليم، تجسيداً لاهتمام القيادة الخاص بالتعليم ومنسوبيه من معلمين ومعلمات، حرصًا على ضمان جودة التعليم وتوفير الطمأنينة للأسر في تعليم متطور، من خلال النتائج التي ستترتب على تفعيل اللائحة الجديدة.

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ووفقًا للائحة الجديدة، فإن جميع المعلمين والمعلمات في المستويات: الرابع والخامس والسادس، سيتم تسكينهم على رتبة معلم ممارس وفقًا لراتبه الحالي أو الدرجة الأعلى الأقرب إلى راتبه، بحيث لن يكون هناك ضرر عليهم، وكذلك ستحسب لهم سنوات الخدمة السابقة في ترقيتهم إلى رتبة المعلم المتقدم، كما سيمنحون فرصًا عدة لاجتياز اختبارات الرخصة.

وتشمل مزايا لائحة الوظائف التعليمية الجديدة، ربط التعيين بالتأهيل العلمي، وكذلك ربط الترقيات بالجدارة والاستحقاق نظير الكفاءة في الأداء والالتزام الوظيفي للمعلم، فضلًا عن التمييز الإيجابي للمعلمين المتميزين من خلال رتب علمية مبنية على مستوى الأداء والتطور المهني.

وعن الرتب، قال رئيس هيئة تقويم التعليم والتدريب الدكتور حسام بن عبدالوهاب خلال المؤتمر الصحفي، أنها تشمل: رتبة معلم ممارس، ورتبة معلم متقدم، ورتبة معلم خبير. وتقسم هذه الرتب إلى مستويات عدة.

وستقوم هيئة تقويم التعليم والتدريب، بالترخيص لجميع المعلمين الذين اجتازوا اختبار كفايات المعلمين خلال السنوات الخمس الماضية؛ أما المعلمون الذين لم يسبق لهم اختبار الكفايات، فبإمكانهم الحصول على الرخصة المهنية المتناسبة مع خبراتهم على رأس العمل، باجتيازهم اختبار الرخصة المهنية الذي يؤهلهم لشغل وظائف معلم ممارس، ومعلم متقدم، ومعلم خبير، موضحًا أنه سيُعطَى المعلمون والمعلمات فرصًا عدة لاجتياز الاختبار الخاص بالهيئة.