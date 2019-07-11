الان تتابع وفاة حرم عبدالعزيز بن عجلان العجلان والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل انتقلت إلى رحمة الله – المغفور لها بإذن الله- نورة بنت حسن اللويبة، حرم الشيخ عبدالعزيز بن عجلان العجلان، اليوم الخميس.
وتقدم الشيخ عجلان بن عبدالعزيز العجلان، والشيخ محمد بن عبدالعزيز العجلان، والشيخ فهد بن عبدالعزيز العجلان، وجميع العامين في مجموعة عجلان وإخوانه بخالص العزاء وصادق المواساة إلى الوالد الشيخ عبدالعزيز بن عجلان العجلان في وفاة حرمه، وإلى بناتها (الدكتورة البندري- هند- مها- نوال- أمل- وفاء- جواهر).
ويتلقى الشيخ عبد العزيز بن عجلان العجلان التعازي في حرمه نورة بنت حسن اللويبة التي وافتها المنية اليوم الخميس وسيتم الصلاة عليها غدا الجمعة بعد صلاة العصر في جامع الملك خالد في أم الحمام وستوارى الثرى في مقبرة الشمال، ويتقبل العزاء للرجال والنساء في منزل الشيخ عبد العزيز العجلان في حي حطين بالرياض.
“الخليج 365” تتقدم بالتعازي والمواساة للشيخ عبد العزيز العجلان وذوي الفقيدة، سائلين الله أن يتغمدها بواسع رحمته. إنا لله وإنا إليه راجعون.
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