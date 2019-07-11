الان تتابع ترقية 715 فردًا في حرس الحدود من مختلف الرتب والتخصصات والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل صدر قرار مدير عام حرس الحدود الفريق عواد بن عيد البلوي بترقية (٧١٥) فرداً من منسوبي حرس الحدود إعتباراً من تاريخ ١ /١٠/ ١٤٤٠ هـ، بمختلف الرتب العسكرية من رتبة جندي إلى رتبة رقيب ، وذلك في جميع القيادات والوحدات التابعة لحرس الحدود.

ورفع مدير عام حرس الحدود أسمى عبارات الشكر والعرفان لصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية- يحفظه الله – ، على دعمه اللامحدود لحرس الحدود.

وهنأ الفريق البلوي كافة الأفراد المترقين، سائلاً المولى عز وجل لهم التوفيق والنجاح في حياتهم العملية، وأن تكون الترقية حافزاً لهم لبذل مزيد من الجهد والعطاء لخدمة دينهم ومليكهم ووطنهم، داعيًا المولى عز وجل أن يحفظ للوطن قيادته الرشيدة، ويحفظ عليه أمنه واستقراره.