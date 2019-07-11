، واشنطن تطالب برد دولي على اعتراض إيران للناقلة البريطانية ،

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دعت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، إلى رد دولي على محاولة إيران اعتراضَ ناقلة نفط بريطانية في مضيق هرمز اليوم (الخميس)؛ وذلك في أول رد أمريكي على الحادثة.
ونقل "روسيا اليوم" عن المتحدث باسم القيادة المركزية للقوات المسلحة الأمريكية "بيل أوربان" قوله: "نحن على علم بتحرشات زوارق الهجوم السريع التابعة لبحرية الحرس الثوري ومحاولاتها عرقلة مرور السفينة البريطانية قرب مضيق هرمز".
وذكر "أوربان" أن التهديدات التي تواجهها حرية الملاحة الدولية تتطلب حلًّا دوليًّا، والاقتصاد العالمي يتوقف على حرية التدفق التجاري، وعلى عاتق كل الدول حماية حجر الزاوية هذا للازدهار العالمي والحفاظ عليه.
واشنطن تطالب برد دولي على اعتراض إيران للناقلة البريطانيةصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-07-11
دعت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، إلى رد دولي على محاولة إيران اعتراضَ ناقلة نفط بريطانية في مضيق هرمز اليوم (الخميس)؛ وذلك في أول رد أمريكي على الحادثة.
ونقل "روسيا اليوم" عن المتحدث باسم القيادة المركزية للقوات المسلحة الأمريكية "بيل أوربان" قوله: "نحن على علم بتحرشات زوارق الهجوم السريع التابعة لبحرية الحرس الثوري ومحاولاتها عرقلة مرور السفينة البريطانية قرب مضيق هرمز".
وذكر "أوربان" أن التهديدات التي تواجهها حرية الملاحة الدولية تتطلب حلًّا دوليًّا، والاقتصاد العالمي يتوقف على حرية التدفق التجاري، وعلى عاتق كل الدول حماية حجر الزاوية هذا للازدهار العالمي والحفاظ عليه.
11 يوليو 2019 - 8 ذو القعدة 1440
10:16 PM
"البنتاجون" أكد علمه بتحرشات الحرس الثوري
دعت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، إلى رد دولي على محاولة إيران اعتراضَ ناقلة نفط بريطانية في مضيق هرمز اليوم (الخميس)؛ وذلك في أول رد أمريكي على الحادثة.
ونقل "روسيا اليوم" عن المتحدث باسم القيادة المركزية للقوات المسلحة الأمريكية "بيل أوربان" قوله: "نحن على علم بتحرشات زوارق الهجوم السريع التابعة لبحرية الحرس الثوري ومحاولاتها عرقلة مرور السفينة البريطانية قرب مضيق هرمز".
وذكر "أوربان" أن التهديدات التي تواجهها حرية الملاحة الدولية تتطلب حلًّا دوليًّا، والاقتصاد العالمي يتوقف على حرية التدفق التجاري، وعلى عاتق كل الدول حماية حجر الزاوية هذا للازدهار العالمي والحفاظ عليه.
، واشنطن تطالب برد دولي على اعتراض إيران للناقلة البريطانية ،
المصدر : الخليج 365
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