، بعد اعتراض إيران للسفينة البريطانية.. تحذير أممي من التصعيد في مضيق هرمز ،

محمد بن مسعود - الدمام - "غوتيريس" أكّد أهمية ضمان حرية الملاحة

حذرت الأمم المتحدة، اليوم (الخميس)، من تصعيد جديد في مضيق هرمز، قد تكون له عواقب وخيمة عقب اعتراض زوارق إيرانية لناقلة نفط بريطانية في مضيق هرمز.

وقال فرحان حق نائب المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، تعليقًا على تقارير اعتراض زوارق إيرانية لناقلة نفط بريطانية في مضيق هرمز: "اطلعنا على التصريحات التي أدلى بها الجانبان. وكما تعلمون، فإن الأمين العام للأمم المتحدة دعا أكثر من مرة جميع الأطراف في المضيق لتفادي التصعيد".

وذكر "حق" أن الأمين العام أكد بوضوح أن أي تصعيد جديد في المنطقة سيكون كارثة، لافتًا إلى أهمية ضمان حرية مرور السفن لكافة البلدان في الخليج.

واعترضت زوارق تابعة للحرس الثوري الإيراني ناقلة نفط بريطانية في مضيق هرمز صباح اليوم.

وأعربت بريطانيا عن قلقها من التصرفات الإيرانية، ودعت طهران للقيام بخطوات لتخفيض التوتر في المنطقة.