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محمد بن مسعود - الدمام - حجز منتخب الجزائر مقعده في المربع الذهبي لكأس إفريقيا 2019 بعدما تغلب على نظيره منتخب كوت ديفوار بركلات الترجيح 4-3 بعد انتهاء المواجهة في وقتيها الأصلي والإضافي بالتعادل الإيجابي هدف لمثله، في اللقاء الذي أقيم على ملعب السويس في دور ربع النهائي للبطولة.
افتتح المنتخب الجزائري التسجيل في الدقيقة 20 بواسطة سفيان فيغولي، فيما أدرك اللاعب جوناتان كودجيا التعادل لكوت ديفوار في الدقيقة 62.
وشهد اللقاء إهدار بغداد بونجاح مهاجم المنتخب الجزائري ركلة جزاء في الدقيقة 48 من زمن اللقاء.
وسيواجه المنتخب الجزائري في نصف النهائي منتخب نيجيريا يوم الأحد القادم.
الجزائر تطيح بكوت ديفوار وتبلغ نصف النهائي كأس الأمم الإفريقيةصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-07-11
حجز منتخب الجزائر مقعده في المربع الذهبي لكأس إفريقيا 2019 بعدما تغلب على نظيره منتخب كوت ديفوار بركلات الترجيح 4-3 بعد انتهاء المواجهة في وقتيها الأصلي والإضافي بالتعادل الإيجابي هدف لمثله، في اللقاء الذي أقيم على ملعب السويس في دور ربع النهائي للبطولة.
افتتح المنتخب الجزائري التسجيل في الدقيقة 20 بواسطة سفيان فيغولي، فيما أدرك اللاعب جوناتان كودجيا التعادل لكوت ديفوار في الدقيقة 62.
وشهد اللقاء إهدار بغداد بونجاح مهاجم المنتخب الجزائري ركلة جزاء في الدقيقة 48 من زمن اللقاء.
وسيواجه المنتخب الجزائري في نصف النهائي منتخب نيجيريا يوم الأحد القادم.
11 يوليو 2019 - 8 ذو القعدة 1440
10:14 PM
حجز منتخب الجزائر مقعده في المربع الذهبي لكأس إفريقيا 2019 بعدما تغلب على نظيره منتخب كوت ديفوار بركلات الترجيح 4-3 بعد انتهاء المواجهة في وقتيها الأصلي والإضافي بالتعادل الإيجابي هدف لمثله، في اللقاء الذي أقيم على ملعب السويس في دور ربع النهائي للبطولة.
افتتح المنتخب الجزائري التسجيل في الدقيقة 20 بواسطة سفيان فيغولي، فيما أدرك اللاعب جوناتان كودجيا التعادل لكوت ديفوار في الدقيقة 62.
وشهد اللقاء إهدار بغداد بونجاح مهاجم المنتخب الجزائري ركلة جزاء في الدقيقة 48 من زمن اللقاء.
وسيواجه المنتخب الجزائري في نصف النهائي منتخب نيجيريا يوم الأحد القادم.
، الجزائر تطيح بكوت ديفوار وتبلغ نصف النهائي كأس الأمم الإفريقية ،
المصدر : الخليج 365
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