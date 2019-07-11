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محمد بن مسعود - الدمام - أعلن فريق ضمك تعاقده مع حارس المرمى محمد جاسم، 22 عاماً.
وقال النادي عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي: إن الحارس الذي انضم رسميًّا إلى صفوف الفريق، لعب من قبل للأهلي في فرق الناشئين والشباب، بالإضافة للعب لفريق فاطمة البرتغالي.
من جانب آخر أعلنت إدارة النادي عن مخالصة مالية للاعبين: علي العلياني، ومتعب شراحيلي، وبذلك تنتهي علاقتهما مع النادي رسميًّا.
وقدمت إدارة النادي شكرها للاعبين على الفترة التي قضياها في النادي وساهما بصعود الفريق للدوري الممتاز للمحترفين.
ضمك يتعاقد مع الحارس جاسم.. ويستغني عن "العلياني" و"شراحيلي"صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-07-11
أعلن فريق ضمك تعاقده مع حارس المرمى محمد جاسم، 22 عاماً.
وقال النادي عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي: إن الحارس الذي انضم رسميًّا إلى صفوف الفريق، لعب من قبل للأهلي في فرق الناشئين والشباب، بالإضافة للعب لفريق فاطمة البرتغالي.
من جانب آخر أعلنت إدارة النادي عن مخالصة مالية للاعبين: علي العلياني، ومتعب شراحيلي، وبذلك تنتهي علاقتهما مع النادي رسميًّا.
وقدمت إدارة النادي شكرها للاعبين على الفترة التي قضياها في النادي وساهما بصعود الفريق للدوري الممتاز للمحترفين.
11 يوليو 2019 - 8 ذو القعدة 1440
09:43 PM
أعلن فريق ضمك تعاقده مع حارس المرمى محمد جاسم، 22 عاماً.
وقال النادي عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي: إن الحارس الذي انضم رسميًّا إلى صفوف الفريق، لعب من قبل للأهلي في فرق الناشئين والشباب، بالإضافة للعب لفريق فاطمة البرتغالي.
من جانب آخر أعلنت إدارة النادي عن مخالصة مالية للاعبين: علي العلياني، ومتعب شراحيلي، وبذلك تنتهي علاقتهما مع النادي رسميًّا.
وقدمت إدارة النادي شكرها للاعبين على الفترة التي قضياها في النادي وساهما بصعود الفريق للدوري الممتاز للمحترفين.
، ضمك يتعاقد مع الحارس جاسم.. ويستغني عن "العلياني" و"شراحيلي" ،
المصدر : الخليج 365
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