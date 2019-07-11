محمد بن مسعود - الدمام - استقبل الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة في مقر الإمارة بجدة، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني أحمد الخطيب. واستمع الفيصل خلال الاستقبال إلى نبذة عن خطط الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني والإستراتيجيات المستقبلية المزمع تنفيذها في منطقة مكة المكرمة ومحافظاتها. كما اطلع سموه على التحضيرات والاستعدادات لسوق عكاظ بالطائف في دورته الثالثة عشرة. الفيصل يراجع استعدادات سوق عكاظ في دورته 13 مع رئيس السياحة وكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2019-07-11 استقبل الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة في مقر الإمارة بجدة، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني أحمد الخطيب. واستمع الفيصل خلال الاستقبال إلى نبذة عن خطط الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني والإستراتيجيات المستقبلية المزمع تنفيذها في منطقة مكة المكرمة ومحافظاتها. كما اطلع سموه على التحضيرات والاستعدادات لسوق عكاظ بالطائف في دورته الثالثة عشرة. Advertisements 11 يوليو 2019 - 8 ذو القعدة 1440 10:32 PM استقبل الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة في مقر الإمارة بجدة، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني أحمد الخطيب. واستمع الفيصل خلال الاستقبال إلى نبذة عن خطط الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني والإستراتيجيات المستقبلية المزمع تنفيذها في منطقة مكة المكرمة ومحافظاتها. كما اطلع سموه على التحضيرات والاستعدادات لسوق عكاظ بالطائف في دورته الثالثة عشرة. ، الفيصل يراجع استعدادات سوق عكاظ في دورته 13 مع رئيس السياحة ،

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