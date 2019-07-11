، "الطب المنزلي" بمستشفى صامطة ينفذ 9093 زيارة منزلية ،

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محمد بن مسعود - الدمام - نفذ فريق الطب المنزلي بمستشفى صامطة العام منذ انطلاق البرنامج بالمستشفى 9093 زيارة طبية منزلية استفاد من خدماتها 539 مريضًا ومريضة على مستوى محافظة صامطة والقرى التابعة لها.
ويواصل الفريق تقديم خدماته الطبية للمرضى المسجلين بالمحافظة، وهم أكثر من 176 مريضًا ومريضة من قِبل فريق طبي تم تجهيزه باللوازم الطبية الكافية واللازمة لاحتياجات المرضى ويتكون الفريق من طبيب و3 ممرضين رجال، وممرضتين، واختصاصية اجتماعية وفني علاج طبيعي وسكرتيرة طبية.
كما يقدم فريق الطب المنزلي بالمستشفى خدمات طبية (علاجية, وقائية, توعوية, تأهيلية، اجتماعية) لفئات معينة من المرضى بين أهليهم وذويهم في أماكن إقامتهم وفق معايير محددة من خلال الفريق الطبي المؤهل.
"الطب المنزلي" بمستشفى صامطة ينفذ 9093 زيارة منزليةصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-07-11
نفذ فريق الطب المنزلي بمستشفى صامطة العام منذ انطلاق البرنامج بالمستشفى 9093 زيارة طبية منزلية استفاد من خدماتها 539 مريضًا ومريضة على مستوى محافظة صامطة والقرى التابعة لها.
ويواصل الفريق تقديم خدماته الطبية للمرضى المسجلين بالمحافظة، وهم أكثر من 176 مريضًا ومريضة من قِبل فريق طبي تم تجهيزه باللوازم الطبية الكافية واللازمة لاحتياجات المرضى ويتكون الفريق من طبيب و3 ممرضين رجال، وممرضتين، واختصاصية اجتماعية وفني علاج طبيعي وسكرتيرة طبية.
كما يقدم فريق الطب المنزلي بالمستشفى خدمات طبية (علاجية, وقائية, توعوية, تأهيلية، اجتماعية) لفئات معينة من المرضى بين أهليهم وذويهم في أماكن إقامتهم وفق معايير محددة من خلال الفريق الطبي المؤهل.
11 يوليو 2019 - 8 ذو القعدة 1440
09:16 PM
نفذ فريق الطب المنزلي بمستشفى صامطة العام منذ انطلاق البرنامج بالمستشفى 9093 زيارة طبية منزلية استفاد من خدماتها 539 مريضًا ومريضة على مستوى محافظة صامطة والقرى التابعة لها.
ويواصل الفريق تقديم خدماته الطبية للمرضى المسجلين بالمحافظة، وهم أكثر من 176 مريضًا ومريضة من قِبل فريق طبي تم تجهيزه باللوازم الطبية الكافية واللازمة لاحتياجات المرضى ويتكون الفريق من طبيب و3 ممرضين رجال، وممرضتين، واختصاصية اجتماعية وفني علاج طبيعي وسكرتيرة طبية.
كما يقدم فريق الطب المنزلي بالمستشفى خدمات طبية (علاجية, وقائية, توعوية, تأهيلية، اجتماعية) لفئات معينة من المرضى بين أهليهم وذويهم في أماكن إقامتهم وفق معايير محددة من خلال الفريق الطبي المؤهل.
، "الطب المنزلي" بمستشفى صامطة ينفذ 9093 زيارة منزلية ،
المصدر : الخليج 365
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