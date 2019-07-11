“أمانة المدينة” ترد على منتقديها: لم نجبر المحلات على ألوان أو تصاميم محددة.. وما حدث...

أصدرت أمانة منطقة المدينة المنورة بياناً صحفياً للرد على الانتقادات الموجهة لها عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن تشابه لوحات المنشآت التجارية. وقالت الأمانة إنها لم تلزم المحلات بتركيب لوحات نمطية متشابهة، مشيرةً إلى أن ذلك اجتهاد من أصحاب المحلات الذين ظنوا أن هذا هو المطلوب.

كما أكدت الأمانة – في بيانها الصادر اليوم (الخميس) – أنها لم تفرض على المحلات ألواناً محددة أو تصاميم معينة للكتابة، نافية كذلك إلزامها للمحلات بالتخلي عن العلامات التجارية. يُشار إلى أن انتقادات واسعة توجهت للأمانة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وقال متخصصون في التسويق والإعلان إن ظهور المحلات بلوحات متشابهة أو تغييرها لعلاماتها التجارية يعد منافياً لأسس التسويق التجاري المعتمد على وجود هوية خاصة لكل منشأة.