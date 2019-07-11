وفاة الداعية العم أمين وسعوديون ينعونه.. فمن هو؟

نعى سعوديون من مختلف مناطق المملكة، اليوم الخميس، الداعية السعودي المعروف، أمين عبدالجواد، صاحب اللقب الشهير ”العم أمين“ الذي توفي بعد صراع مع المرض.

وقال المشرفون على صفحة العم أمين في موقع ”تويتر“، إن ابن مدينة جدة فارق الحياة صباح اليوم الخميس.

وتدهورت صحة الشيخ المسن في الأيام الأخيرة، وظهر في مقاطع فيديو يطلب الدعاء له ويشكر كل من وقف بجانبه في مرضه.

وأثار الإعلان عن وفاة العم أمين موجة من الحزن، انعكست في سيل التدوينات التي نعى فيها مدونون سعوديون يمثلون مختلف شرائح المجتمع، الداعية عبدالجواد، ويشيدون بمسيرته في الدعوة.

وترجع أصول العم أمين إلى المدينة المنورة، لكن والده انتقل للعيش في مدينة جدة للعمل، ليصبح الطفل الصغير فيما بعد أحد معالم المدينة الساحلية المطلة على البحر الأحمر، ويختتم حياته داعية للإسلام فيها.

ويحمل العم أمين شهادة ”دبلوم تجارة“، يتطلب الحصول عليها الدراسة لمدة ثلاث سنوات بعد الثانوية، وعمل موظفًَا في وزارة الدفاع، قبل أن يتركها ويتفرغ للصيد البحري ويصبح من أشهر صيادي جدة.

وقرر الرجل قبل أكثر من 15 عامًا، التفرغ للدعوة الإسلامية، وتتلمذ على يد عدد من الدعاة المعروفين، مثل عبدالله المصلح محمد المنجد، قبل أن يصبح واحدًا من أشهر الدعاة بين الجاليات الفلبينية والسريلانكية، ليسلم العشرات منهم بفضله.

وقادت شهرة العم أمين في الدعوة الإسلامية، وحث الشبان على الاستقامة والابتعاد عن المخدرات والتدخين وغيرها من الظواهر السلبية، إلى التحول لضيف ومتحدث في القنوات التلفزيونية المحلية؛ ليكتسب مزيدًا من الشهرة.