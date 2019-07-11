ذكر وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ أن لائحة الوظائف التعليمية الجديدة ستنقل التعليم من وظيفة عادية إلى مهنة احترافية. وأضاف آل الشيخ خلال المؤتمر الصحفي، أن اللائحة تمثل نقلة نوعية بالتعليم في المملكة، وأن الوزارة محور أساسي في صناعة مستقبل الوطن، وأن المعلم هو أهم ركن في عملية تنمية التعليم. وأكد أن اللائحة ستميّز بين المثابر والمجتهد، وبين الذي يرى أن التعليم مجرد وظيفة لتأمين المستقبل، إذ إن الترقيات ستكون بالاستحقاق والأداء الوظيفي.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر آل الشيخ: اللائحة الجديدة ستنقل التعليم من وظيفة عادية إلى مهنة احترافية.. والترقيات لن تُنال إلا... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مزمز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.