السعودية تفتتح أكبر فندق في العالم.. تعرف على الموعد والمكان

تشهد المملكة العام المقبل افتتاح أكبر فندق في العالم، في مكة المكرمة. ويشتمل الفندق على 4200 غرفة، وسيؤدي إلى خلق عدة آلاف من الوظائف للشباب السعودي من الجنسين.
ووفقاً لموقع “هوتيل ميدل إيست”، فإن مجموعة فنادق إنتركونتيننتال وقعت اتفاقية لإطلاق فندق “فوكو مكة” في مدينة مكة المكرمة ويقع الفندق الأكبر في العالم على مقربة من المسجد الحرام، ويوفر عددًا من المطاعم والاستراحات وقاعات المناسبات ومناطق مخصصة للصلاة.
وقال العضو المنتدب لمجموعة فنادق إنتركونتيننتال في الهند والشرق الأوسط وإفريقيا باسكال جوفين: من المتوقع أن تشهد مكة المكرمة تزايداً مستمراً في عدد الزوار سيصل إلى 30 مليون زائر بحلول العام 2030، ونتطلع إلى تلبية الاحتياجات المترتبة على هذه الزيادة.
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