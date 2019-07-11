شاهد: الفرق بين رواتب المعلمين القديمة والجديدة

تواصل وزارتا التعليم والخدمة المدنية شرح تفاصيل لائحة الوظائف التعليمية.

واستعرضت الوزارة الفرق بين رواتب المعلمين والمعلمات وفقاً لسلم رواتب المعلمين الجديدة والقديمة.

يبدأ سلم الرواتب الجديد كما القديم عند 4570 لغير التربوي، في حين يبدأ سلم رواتب التربوي عند 8070 ريالاً في السلم الجديد.

وتصل نهاية السلم الجديد عند 23170 ريالاً فيما كان الحد الأقصى لرواتب المعلمين يصل إلى 21230 ريالاً.

وتختلف رواتب وعلاوات المعلمين والمعلمات تبعاً لرتبهم ودرجاتهم في السلم الوظيفي، حيث تتراوح العلاوة السنوية بين 300 و600 ريال لمعلمي المستوى الأول، و(320- 620) لمعلمي المستوى الثاني، و(340- 640) لمعلمي المستوى الثالث، و(310 – 580) لمعلمي المستوى الرابع، و(380- 510) لمعلمي المستوى الخامس، و(400) ريال لمعلمي المستوى السادس.