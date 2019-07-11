جامعة شقراء تعلن قبول 6900 طالب وطالبة بها للعام الجامعي 1441هـ

أعلنت جامعة شقراء نتائج المرشحين والمرشحات للقبول بالجامعة للعام الجامعي 1441هـ لدراسة مرحلة البكالوريوس والدبلوم؛ حيث بلغ إجمالي المقبولين والمقبولات ما يزيد على 6900 طالب وطالبة بمختلف التخصصات والكليات التابعة لها والموزعة في تسع محافظات وبزيادة ما يقارب 9% على المقاعد المخصصة.

وهنأ مدير جامعة شقراء الدكتور عوض بن خزيم الأسمري الطلاب والطالبات المقبولين والمقبولات للعام الجامعي 1441هـ، متمنيًّا لهم التوفيق خلال مسيرتهم التعليمية بالجامعة.

من جانبه، أكد وكيل جامعة شقراء للشؤون التعليمية المكلف الدكتور عبدالعزيز بن سليمان السياري، أن الجامعة حققت قرابة الـ90% من الطلاب والطالبات المتقدمين على بوابة القبول لجامعة شقراء، وحرصت على تحقيق الرغبات الأولى للمتقدمين وفقًا لمعدلاتهم حسبما نصت عليه اللوائح والضوابط المعمول بها المعتمدة من مجلس الجامعة.

وأوضح عميد القبول والتسجيل بجامعة شقراء الدكتور محمد بن سعد اليحيى أن الجامعة أعلنت قبول الطلاب والطالبات الجدد على المقاعد المتاحة، وأنه طبق خلال إجراءات القبول جميع الأنظمة واللوائح المعتمدة من مجلس الجامعة والمتوافقة مع شروط القبول الجامعي المعتمدة في وزارة التعليم، عبر نظام إلكتروني؛ لتسهيل تقديم طلبات الراغبين والراغبات بالالتحاق بالجامعة.

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وبيّن أنه يلزم على الطلبة المرشحين للقبول في جامعة شقراء الدخول عبر بوابات القبول الإلكترونية وتأكيد القبول في التخصص المرشح له في موعد أقصاه الساعة 12 ظهرًا من يوم الإثنين الموافق 12/11/1440هـ، وفي حال عدم التأكيد سيتم الاستبعاد من القبول نهائيًّا.

وأشار إلى أن العمادة سترسل الأرقام الجامعية للطلاب والطالبات المقبولين عبر رسائل نصية تصل على هواتفهم خلال الفترة المقبلة، مضيفًا أن تأكيد القبول للطلاب والطالبات عبر البوابة الإلكترونية يكفي عن شرط إرسال الملفات والوثائق للجامعة أو مراجعتها, مبينًا أن إجراءات القبول ترتكز على حساب معدل النسبة المكافئة والمركبة (الثانوية العامة ودرجة القدرات والتحصيلي) بالإضافة إلى عدد المقاعد المتاحة.

ويمكن للطالبات الاطلاع على نتائج القبول على بوابة القبول الإلكتروني في جامعة شقراء، ويلزم المرشحات الدخول وتأكيد القبول في موعد أقصاه الساعة ١٢ ظهرًا من يوم الإثنين 12/11/1440هـ https://www.su-admit.net/su ، كما يمكن للطلاب الاطلاع على نتائج القبول للمتقدمين عبر بوابة القبول الإلكتروني الموحد للطلاب، ويلزم المرشحين الدخول وتأكيد القبول في موعد أقصاه الساعة ١٢ ظهرًا من يوم الإثنين 12/11/1440هـ.

