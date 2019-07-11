«تطوير المدينة» تدشن أولى محطات خدمة الحافلات ضمن مسار «سيد الشهداء»

دشنت هيئة «تطوير منطقة المدينة»، اليوم الخميس، التشغيل التجريبي لأولى المحطات الفرعية لخدمة حافلات المدينة ضمن «مسار حي سيد الشهداء».

وعبر صفحتها الرسمية على «تويتر»، قالت الهيئة: ضمن خطة تطوير الخدمة ..هيئة تطوير منطقة المدينة تُدشن التشغيل التجريبي لأولى المحطات الفرعية لخدمة حافلات المدينة، ضمن «مسار حي سيد الشهداء»، فيما أشارت الهيئة إلى أنه ضمن خطة التحول الرقمي، تم تسخير خدمات التطبيق الإلكتروني لحافلات المدينة؛ لضمان سهولة متابعة حركة النقل العام في المدينة المنورة.

وفي وقت سابق، أعلنت هيئة تطوير منطقة المدينة، عزمها رفع الطاقة التشغيلية لخدمات المسار التجريبي لخدمة المصلين بمسجد قباء، والتي تنطلق من محطة العالية مول. ويهدف التوسع بالمسار الجديد لخدمة المصلين في مسجد قباء إلى تحقيق تطلعات المستفيدين من الخدمة، ويسهم في رفع انسيابية الحركة المرورية بمحيط المسجد، ويحقق الاستفادة المُثلى من خدمات النقل الترددي المتميزة التي تقدمها منظومة حافلات المدينة بالتعاون مع شركاء الهيئة.

وكانت هيئة تطوير المنطقة أطلقت، الهوية الجديدة لأسطول حافلات المدينة بالإضافة إلى التطبيق الإلكتروني للهواتف الذكية بهدف تعزيز التواصل مع المستفيدين، بعد أن اعتمدت مجموعة من المسارات الجديدة ضمن الخطة التوسعية لخدمة النقل الترددي بين المسجد النبوي الشريف ومعظم الأحياء بالمدينة المنورة؛ حيث سُخرت الخدمة لأعداد كبيرة من المصلين، وأسهمت في تسهيل حركة التنقل من وإلى الحرم النبوي وفق الخطة التشغيلية المعتمدة التي ارتكزت على تقديم خدمات عالية الجودة تضمن تحقيق أعلى معايير السلامة وترفع درجة انسيابية حركة المشاة بالمنطقة المركزية بالمدينة المنورة.

يُذكر أن الخطة التشغيلية لحافلات المدينة المنورة التي تتواصل على مدار العام تشمل 10 مسارات رئيسة، هي (موقف شظاة، موقف حي الأزهري، موقف الجامعة الإسلامية، موقف الاستاد الرياضي، موقف العالية مول بمساريه إلى المسجد النبوي الشريف، مسجد قباء، موقف سيد الشهداء، موقف الخالدية، موقف الهجرة، وموقف مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي الذي يعمل على مدار 24 ساعة).