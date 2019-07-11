الهلال الأحمر السعودي: أولويتنا خدمة اللاجئين داخل مناطق الصراع

أكد الأمين العام للمنظمة العربية للهلال الأحمر والصليب الأحمر الدكتور صالح بن حمد التويجري، أهمية تفعيل الشراكات الإنسانية في العمل الإنساني والإغاثي، وتوزيع الأدوار والمسؤوليات القائمة على التنسيق والعمل المشترك.

وأشار التويجري إلى أولوية التعامل مع الجمعيات الوطنية داخل مناطق الصراع لخدمة اللاجئين، ودعم تلك الجهود الميدانية بالتركيز على الالتزام بمبادئ الحركة الدولية في التعامل مع مستجدات الساحة الإنسانية لمواجهة الأزمات وتوحيد التعامل الفاعل معها.

وأوضح أن العالم العربي يحتاج لمزيد من التنسيق في ظل ازدياد تلك الأزمات وتنوعها وتأثيرها المستمر.

جاء ذلك خلال استقباله مؤخرًا وفد اللجنة الدولية للصليب الأحمر برئاسة رئيس البعثة الإقليمية في دول مجلس التعاون الخليجي عمر عوده، حيث استمع الوفد خلال الاستقبال لشرح مفصل عن المنظمة وجهود الجمعيات الوطنية الأعضاء.

كما تجول الوفد في أقسام المنظمة ومراكزها الجديدة واطلع على جهودها في سبيل النهوض بالعمل الإنساني وفق المعايير الدولية مستخدمًا أحدث التقنيات لتحقيق هذا الغرض.

وكشف الدكتور التويجري أن المنظمة بصدد إنشاء بعض المراكز المهمة لدعم مسيرة العمل الإنساني في الوطن العربي، ومن أبرزها المركز العربي للاستعداد للكوارث، والمركز العربي للقانون الدولي الإنساني، والمنصة العربية للبيانات الإنسانية، ومركز الاستشارات والتدريب، وغيرها من المشاريع التي تعد نقلة نوعية تشهدها المنظمة لتعزيز التواصل مع الجمعيات الوطنية والعمل معًا على الاستفادة من الخبرات الإنسانية، وبناء القدرات لخدمة الإنسان العربي المتضرر من النزاعات والأزمات والكوارث أينما كان.

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وأشار إلى أن المنظمة ستنشئ حاليًا المركز العربي للاستعداد للكوارث، بهدف ربط الجمعيات الوطنية مع بعضها، والعمل على تطوير قدراتها وتطوير أنظمة الاستعداد المبكر لديها لدرء أخطار الكوارث، مؤكدًا ضرورة بناء قدرات الجمعيات الوطنية في طور التكوين بالمنطقة لتصبح قادرة على التعامل مع الكوارث لاحقًا.

من جهته أكد رئيس البعثة الإقليمية بالخليج عمر عوده ضرورة بناء القدرات كهدف واحد مشترك، مبينًا ضرورة إنشاء المركز العربي للقانون الدولي الإنساني في هذا الوقت، لافتًا النظر إلى أن هذا المركز لا يمكن فصله عن عمل المنظمات الإنسانية الأخرى، مشيرًا إلى أهمية هذا المركز في توعية المواطن العربي، وإصدار النشرات التوعوية وتبادل الخبرات في المنطقة العربية.

ونوه بعوده لأهمية دور المنظمة الاستراتيجي مع اللجنة في المجال الإنساني، ونشر القانون الدولي الإنساني والتدريب عليه والدعوة إلى احترامه واحترام الكرامة الإنسانية، وإعادة الروابط العائلية، والإسهام بشكل فاعل في دعم جهود الجمعيات الوطنية وتعزيز دورها الميداني الإنساني.

وفي ذات السياق أكد مستشار الأمين العام للمنظمة الدكتور عبدالله الهزاع أهمية هذه الزيارة لفتح أفق تعاون عمل ميداني، ودعم الرؤية المشتركة لكيفية مجابهة التحديات الكبيرة جدًّا التي تواجهها الجمعيات الوطنية العربية، ودعم مجالات التدريب وبناء القدرات بين قطاعات العمل الإنساني المختلفة وتبادل التجارب والخبرات، ومعرفة الأدوار بين الجمعيات من حيث العمل الاستراتيجي والتنسيق الميداني في مناطق الأزمات.

وضم وفد اللجنة الدولية للصليب الأحمر، كلا من جون ستريك ممثل اللجنة الدولية للصليب الأحمر السابق في السعودية، والسيد خضر أول ممثل اللجنة الدولية للصليب الأحمر حاليًا في السعودية، وسحر الهاشم مسؤولة التعاون مع الجمعيات وهيئات الهلال الأحمر في منطقة الخليج العربي.

