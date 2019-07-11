بالصور.. إجراء المقابلات الشخصية لـ٩٤٦ معلمًا ومعلمة بالشرقية

أنهت الإدارة العامة للتعليم بالمنطقة الشرقية، إجراءات ٩٤٦ من المرشحين للوظائف التعليمية من المعلمين والمعلمات، حيث تم إجراء المقابلات الشخصية لهم وتدقيق كافة المسوغات والوثائق، وتوجيههم للمراكز الصحية لإجراء الفحص الطبي.

وقال المساعد للشؤون المدرسية، فهد بن محمد الغفيلي، إن الإدارة العامة للتعليم بالمنطقة شكلت لجنة مكونة من الإدارات المعنية من شؤون المعلمين والإشراف التربوي والموارد البشرية وإدارة العلاقات العامة والإعلام والصحة المدرسية؛ للوقوف على تهيئة كل الخدمات للمعلمين والمعلمات، بدءًا من تسجيل موعد المقابلات الشخصية، عبر نظام المقابلات والحضور في الوقت المحدد الذي تم تسجيله من الأحد الماضي، حتى مساء أمس الأربعاء حيث اختتم اللجان أعمالها.

وقدّم مدير شؤون المعلمين بتعليم الشرقية، جمعان الزهراني شكره لكل اللجان العاملة في مركز المقابلات الشخصية للمعلمين والمعلمات، معربًا عن سعادته بتلك الجهود النوعية التي قدمت من كل فريق العمل الذي وقف على إنهاء الإجراءات والمقابلات الشخصية.

وأشار إلى أن الخطوة القادمة وبعد إنهاء الفحص الطبي ستكون بعد صدور قرار التعيين للمرشحين ليتم توجيههم حسب الاحتياج في مراكز النقل.

وأوضح مدير إدارة الموارد البشرية، عبدالله العيسى، أن آلية الكشف الطبي يسير ضمن برنامج أوتار الإلكتروني، بالتعاون مع الشؤون الصحية بالمنطقة الشرقية.

Advertisements

وتابع: «بعد إكمال المعلم والمعلمة المقابلات الشخصية والتأكد من كامل المسوغات تم توجيههم لأحد مستشفيات المنطقة الشرقية إلكترونيا، حيث أجرى المعلمون والمعلمات الكشف الطبي ومن ثم يتولى المستشفى إرسال النتيجة الكترونيا لإدارة التعليم مباشرة».

وأشار العيسى إلى أن الإدارة العامة للتعليم عملت على تسهيل مهمة تعديل المهنة للمعلمين والمعلمات، بالتعاون مع إدارة الأحوال المدنية؛ لعدم شغلهم عن مهامهم العملية، حيث لن يتطلب منهم مراجعة إدارة التعليم أو الأحوال المدنية بل سيتم الرفع بالطلب بعد المباشرة وإنهاء إجراءات التعديل.

وأضاف: «في جانب تسهيل مهمة استقبالهم فقد تم تقديم عدد من العروض المخفضة للأجنحة الفندقية بالمنطقة تيسيرًا لهم، وذلك بالتنسيق مع العلاقات العامة والإعلام لمعرفة الأماكن المخفضة إلى جانب توفير استديو للتصوير داخل المقر».

في المقابل جددت أسرة تعليم المنطقة الشرقية ترحيبها بقادة العمل التعليمي والتربوي من المعلمين والمعلمات الذي هم صناع جيل المستقبل والذين يعول عليهم الوطن في غرس القيم والمبادئ وهم القدوة لأبنائنا الطلاب والطالبات حيث ينتظر منهم الجميع رسم صورة المستقبل المشرق.