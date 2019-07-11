«الأرصاد» توضح حالة الطقس خلال موسم حج 1440هـ

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم الخميس، تقريرها عن الحالة المناخية السائدة والمتوقعة خلال موسم حج هذا العام 1440هـ، على مكة المكرمة والمدينة المنورة، كما ستعلن مع بداية شهر ذي الحجة حالة الطقس لموسم الحج لهذا العام .

وأشار التقرير إلى أن موسم الحج هذا العام يتزامن مع شهر أغسطس 2019م، ويمكن وصفه من خلال تحليل البيانات المناخية التاريخية بأنه طقس حار إلى شديد الحرارة خلال النهار يميل نسبيًّا للاعتدال ليلًا مع تشكيلات من السحب المنخفضة والمتوسطة الارتفاع التي تتخللها خلايا ركامية رعدية ممطرة أحيانًا، والرؤية الأفقية جيدة بشكل عام انخفضت في بعض الفترات لأقل من 4 كيلومترات؛ بسبب الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار .

وتشير التوقعات على مكة المكرمة احتمالية أن يكون معدل درجات الحرارة السطحية أعلى من المعدل بمقدار ما بين 0.5 و1.0 درجة مئوية، وتوقعات الأمطار حول المعدل علمًا بأنه خلال هذه الفترة تاريخيًّا قد تحدث بعض الحالات المتطرفة والتي تنتج عنها أمطار غزيرة أحيانًا، ونشاط في الرياح السطحية المصاحبة للأتربة المثارة أحيانًا .

وبيّن التقرير أن البيانات المناخية لمكة المكرمة توضح أن أعلى درجة حرارة سجلت 50 درجة مئوية وأقل درجة حرارة 23.4 درجة مئوية، ويوضح معدل درجات الحرارة المئوية العظمى 42.9 درجة مئوية، بينما الصغرى 29.8 درجة والمتوسطة 35.8 درجة مئوية .

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فيما كان معدل أعلى هطول للأمطار خلال الشهر كان 46.2 مليمتر، و35 مليمترًا خلال اليوم، بينما كان الاتجاه السائد للرياح شمالي بمعدل سرعة يتراوح ما بين 9 و15 كيلومترًا في الساعة .

وتشير التوقعات على المدينة المنورة إلى احتمالية أن يكون معدل درجات الحرارة السطحية أعلى من المعدل وتوقعات الأمطار حول المعدل، علمًا بأنه خلال هذه الفترة تاريخيًّا قد تحدث بعض الحالات المتطرفة، والتي تنتج عنها أمطار غزيرة أحيانًا ونشاط في الرياح السطحية المصاحبة للأتربة المثارة .

كما بيّن التقرير أن البيانات المناخية على المدينة المنورة توضح أن معدلات درجات الحرارة المئوية كانت 43.8 للعظمى، و30.3 للصغرى، و37.3 للمتوسط ، فيما توضح معدلات هطول الأمطار خلال الشهر كان 39.6 مليمتر، و38.5 مليمتر خلال اليوم، بينما كان الاتجاه السائد للرياح غربي بشكل عام بمعدل سرعة ما بين 8 و14 كيلومترًا في الساعة.

