عالمات سعوديات بـ«أرامكو» يسجلن 180 براءة اختراع

سجلت عالمات سعوديات بشركة أرامكو السعودية، أكثر من 180 براءة اختراع في السنوات الأخيرة.

ويأتي هذا وسط حالة من عدم التوازن بين النساء والرجال التي يُعاني منها قطاع الطّاقة في العالم، لكن عملاق الطاقة شركة أرامكو السعودية يسير عكس السائد، حيث يمضي قُدمًا لدعم المرأة في كلّ خطوة تخطوها نحو آفاق جديدة.

وعبر حساباتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي، قالت أرامكو، اليوم الخميس، إن لديها مهندسات بترول يعملن في الحقل والمعامل، ويواجهن تحديّات الإنتاج المُعقّدة بحلول مبتكرة.

وأضافت شركة أرامكو أن هناك أيضًا لديها عالمات في مراكز البحث والتطوير يجرين أبحاثًا في شتّى المجالات من تقنيّات التقاط وتخزين ثاني أوكسيد الكربون إلى تقنيات تحويل النفط الخام مباشرةً إلى كيميائيات؛ ليسّجلن أكثر من 180 براءة اختراع في السنوات الأخيرة.