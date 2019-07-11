سجلت عالمات سعوديات بشركة أرامكو السعودية، أكثر من 180 براءة اختراع في السنوات الأخيرة.
ويأتي هذا وسط حالة من عدم التوازن بين النساء والرجال التي يُعاني منها قطاع الطّاقة في العالم، لكن عملاق الطاقة شركة أرامكو السعودية يسير عكس السائد، حيث يمضي قُدمًا لدعم المرأة في كلّ خطوة تخطوها نحو آفاق جديدة.
وعبر حساباتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي، قالت أرامكو، اليوم الخميس، إن لديها مهندسات بترول يعملن في الحقل والمعامل، ويواجهن تحديّات الإنتاج المُعقّدة بحلول مبتكرة.
وأضافت شركة أرامكو أن هناك أيضًا لديها عالمات في مراكز البحث والتطوير يجرين أبحاثًا في شتّى المجالات من تقنيّات التقاط وتخزين ثاني أوكسيد الكربون إلى تقنيات تحويل النفط الخام مباشرةً إلى كيميائيات؛ ليسّجلن أكثر من 180 براءة اختراع في السنوات الأخيرة.
كانت هذه تفاصيل خبر عالمات سعوديات بـ«أرامكو» يسجلن 180 براءة اختراع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عاجل الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.