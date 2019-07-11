جامعة الملك عبدالعزيز تُرشح 12 ألف طالب وطالبة للقبول بالعام الجامعي المقبل

أعلنت جامعة الملك عبدالعزيز، اليوم الخميس، ترشيح ما يزيد عن 12 ألف طالبة وطالبة من خريجي حملة الثانوية العامة وما يعادلها للقبول في العام الجامعي 1441هـ على درجات البكالوريوس والدبلوم.

ويأتي ذلك بعد انطباق شروط ترشيح القبول عليهم والتي تم تحديدها من قبل عمادة القبول والتسجيل بالجامعة في وقت سابق.

وأوضح عميد القبول والتسجيل الدكتور عابد المشايخي، أن إجراءات تثبيت القبول في الجامعة تكون من خلال إرسال الجامعة للطلبة والطالبات رسائل نصية، أو من خلال دخول الطلاب المرشحين على بوابة القبول «عزز» في موقع الجامعة الإلكتروني، والاطلاع على المسار الذي رُشح فيه.

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وبين المشايخي أن الجامعة استحدثت 5 مسارات جديدة إلى جانب مسارات القبول السابقة، وتتمثل في القبول المباشر بقسم الشريعة والدراسات الإسلامية، وبرنامجي تمهيدي كلية الآداب والتسريع إلى كلية الهندسة، وكذلك بكالوريوس التربية في الطفولة المبكرة، وبكالوريوس صناعة الأزياء لذوات الإعاقة السمعية الشديدة.

وطالب عميد القبول والتسجيل بالجامعة المرشحين للقبول من الطلاب والطالبات بضرورة استكمال إجراءاتهم والتجاوب السريع مع نظام القبول «عزز»، بتأكيد قبولهم على الرغبات المتاحة بحسب المقاعد الشاغرة.

ولفت إلى تخصيص الجامعة لعدة قنوات للرد على الاستفسارات والطلبات من خلال توفير نظام طلب الاستفسارات الإلكتروني بنظام «عزز»، وتخصيص مركز الاتصال الموحد على الرقم 8001169528، وأيضًا من خلال خدمة الاتصال المرئي (skype)، إضافة لتوفير مقرات لاستقبال المراجعين في مبنى (471)، والمراجعات في مبنى (29) بالمقر الرئيس للجامعة في مدينة جدة.