خادم الحرمين يوجه بتمديد هوية زائر لليمنيين.. و«الجوازات» توضح التفاصيل

أعلنت المديرية العامة للجوازات، بدء تمديد هوية زائر للأشقاء أبناء الجمهورية اليمنية المقيمين في المملكة، الأحد المقبل ولمدة 6 أشهر، إنفاذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز.

وبحسب الجوزات، فإن تمديد هوية الزائرين، سيكون وفقًا للتالي:

أولاً / من انتهت صلاحية تأشيرة زيارته بتاريخ 9 / 7 / 1440هـ ويرغب في تمديد تأشيرة الزيارة الاستثنائية، يبادر بسداد الرسوم المستحقة عبر نظام (سداد) بأجهزة الصراف الآلي قبل نهاية يوم 25 / 11 / 1440هـ، وقيام مستضيفه بطباعة هوية زائر بعد انتهاء فترة السداد بتاريخ 1440/11/25هـ من خلال حسابه بمنصة (أبشر ).

ثانياً / من انتهت تأشيرة زيارته قبل أو بعد تاريخ 9 / 7 / 1440هـ يبادر بسداد الرسوم المستحقة عبر نظام (سداد )، ومراجعة مواقع الجوازات المخصصة لإنهاء إجراءات هوية زائر للأشقاء اليمنيين في مناطق المملكة كافة.

وأكملت المديرية العامة للجوازات بالتعاون مع مركز المعلومات الوطني الاستعدادات اللازمة لإنهاء طلبات المستفيدين.