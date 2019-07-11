تشغيل واختبار مستشفى المخواة

تواصل صحة الباحة إجراءات توريد وتركيب الأجهزة الطبية لمستشفى المخواة الجديد بسعة 200 سرير، استعدادًا لافتتاحه قريبا.

وأوضحت صحة الباحة أن «المستشفى الذي بلغت تكلفته الإنشائية 137 مليون ريال، إضافة إلى ما يقارب 90 مليون ريال قيمة التجهيزات الطبية في المرحلة الأولى، وصل حاليا إلى مرحلة تشغيل واختبار الأنظمة التي تم إطلاقها قبل تشغيل المستشفى رسميا».

وأضافت أن«90 % من هذه التجهيزات اكتملت وفي مقدمتها غرف عمليات متقدمة، وقسم الطوارئ، وتجهيز المختبرات بأجهزة أشعة حديثة».