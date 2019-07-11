40 مشروعا بحثيا في برنامج موهبة الصيفي

وقال رئيس برنامج موهبة الإثرائي الصيفي الدكتور إقبال إسماعيل، إن «حصيلة المشروعات البحثية في النسخة الحالية من البرنامج، 40 مشروعا بحثيا، والبرنامج يضم 9 مسارات متنوعة تشمل: العلوم الطبية والحيوية والتشريح والهندسة والكيمياء والتقنية الحيوية وعلوم الطيران وأمن المعلومات وتقنية المعلومات والطاقة والبيئة والعلوم الذكية».
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