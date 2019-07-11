40 مشروعا بحثيا في برنامج موهبة الصيفي

رعى وكيل جامعة الملك عبدالعزيز للدراسات العليا والبحث العلمي الدكتور يوسف عبدالعزيز التركي، الحفل الختامي لبرنامج موهبة الإثرائي الصيفي 2019، بمركز الملك فيصل للمؤتمرات في الجامعة، أمس، بحضور الأمين العام لمؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع «موهبة»، الدكتور سعود المتحمي.

وقال رئيس برنامج موهبة الإثرائي الصيفي الدكتور إقبال إسماعيل، إن «حصيلة المشروعات البحثية في النسخة الحالية من البرنامج، 40 مشروعا بحثيا، والبرنامج يضم 9 مسارات متنوعة تشمل: العلوم الطبية والحيوية والتشريح والهندسة والكيمياء والتقنية الحيوية وعلوم الطيران وأمن المعلومات وتقنية المعلومات والطاقة والبيئة والعلوم الذكية».