إطلاق 24 مستفيدا من العفو الملكي بسجون القصيم

أطلقت إدارة السجون بمنطقة القصيم 24 مستفيدا ممن شملهم العفو الملكي لعام 1440، خلال الفترة من 13/ 10/ 1440 وحتى 19/ 10/ 1440 في سجون المنطقة الـ3، وهي: سجن مدينة بريدة، ومحافظتي عنيزة، والرس.

ويأتي ذلك إنفاذا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، بالعفو عن نزلاء السجون لهذا العام، وبمتابعة أمير منطقة القصيم الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز.

من جهته، رفع وكيل إمارة المنطقة المساعد للحقوق، صالح محمد البرادي، عظيم شكره وامتنانه إلى خادم الحرمين الشريفين، على تلك اللفتة الأبوية الكريمة والمعتادة، مؤكدا أن لجان العفو مستمرة في عملها على دراسة قضايا النزلاء على مدار العام، وتحظى باهتمام ومتابعة من أمير منطقة القصيم الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز، راجيا من الله أن تكون تلك اللفتة الأبوية الكريمة، بعد لَمِّ شملهم بأسرهم، فاتحة خير لمن أُفرج عنهم، وبداية مرحلة جديدة في الحياة لخدمة الدين والوطن.