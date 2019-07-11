إطلاق 24 مستفيدا من العفو الملكي بسجون القصيم

ويأتي ذلك إنفاذا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، بالعفو عن نزلاء السجون لهذا العام، وبمتابعة أمير منطقة القصيم الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز.
من جهته، رفع وكيل إمارة المنطقة المساعد للحقوق، صالح محمد البرادي، عظيم شكره وامتنانه إلى خادم الحرمين الشريفين، على تلك اللفتة الأبوية الكريمة والمعتادة، مؤكدا أن لجان العفو مستمرة في عملها على دراسة قضايا النزلاء على مدار العام، وتحظى باهتمام ومتابعة من أمير منطقة القصيم الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز، راجيا من الله أن تكون تلك اللفتة الأبوية الكريمة، بعد لَمِّ شملهم بأسرهم، فاتحة خير لمن أُفرج عنهم، وبداية مرحلة جديدة في الحياة لخدمة الدين والوطن.
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