9093 زيارة للطب المنزلي بصامطة

نفّذ فريق الطب المنزلي بمستشفى صامطة العام 9093 زيارة طبية منزلية، استفاد منها 539 مريضا ومريضة على مستوى محافظة صامطة والقرى التابعة لها. ويقدم برنامج الطب المنزلي خدماته للمرضى المسجلين بالمحافظة، وعددهم 176 مريضا ومريضة. وأوضحت صحة جازان أن «الفريق يتكون من طبيب، و3 ممرضين رجال، وممرضتين، وأخصائية اجتماعية، وفني علاج طبيعي، وسكرتيرة طبية»، مشيرة إلى أنه يقدم خدمات طبية علاجية، وقائية، وتوعوية، وتأهيلية، واجتماعية لفئات معينة من المرضى بين أهليهم وذويهم، في أماكن إقامتهم وفق معايير محددة.



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