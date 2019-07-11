العلاوة السنوية للمعلمين المجتهدين و 9 سنوات للتحول من ممارس إلى خبير

أكد وزير الخدمة المدنية سليمان الحمدان، أن العلاوة السنوية للمعلمين والمعلمات تمت مراجعتها طويلا، خلال السنتين الماضيتين، وتم تحديثها وفقا للمقارنات المعيارية، مبينا أن العلاوة حُدد استحقاقها فقط لأصاحب الأداء العالي من المعلمين، دون غيرهم من أصحاب الأداء المتواضع، سعيا إلى تطوير المعلم.

الزيادة المادية

كشف وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ -خلال المؤتمر الصحفي المصاحب لإعلان لائحة الوظائف التعليمية وسلم الرواتب الجديد، أمس- أن «هذا اليوم محطة مهمة وضرورية في تاريخ التعليم بالمملكة، إلا أنها ليست كافية بعد».

وأضاف، أن «من يتم تسكينه على المستوى السادس سيعوّض، وتحسب له كافة المزايا المادية، ولن يكون هناك خفض مادي لأي معلم إثر اللائحة الجديدة، بل الأصل هو الزيادة المادية لهم، وإن لم تتوافر الدرجة التي تساوي استحقاقهم، يُنقلوا إلى الدرجة الأعلى وليست الأقل».

اختبارات مهنية

أوضح وزير التعليم، أن «اللائحة الجديدة ستنقل المعلم من وظيفة عادية إلى مهنة تتطلب معايير احترافية، وذات مسوغات مختلفة، ستكون حافزا للمعلمين والمعلمات المجتهدين»، مشيرا إلى أن بإمكان المعلم الآن -مع اللائحة الجديدة- الانتقال من مستوى معلم ممارس إلى خبير في 9 سنوات أو أقل، حسب مهنيته وقدرته على تطوير ذاته، مبينا أن الأمر لم يعد بحاجة إلى شهادات عليا، بل إلى مجرد اختبارات مهنية.

التسكين على معلم ممارس

لفت آل الشيخ إلى أن «جميع المعلمين سيتم تسكينهم على معلم ممارس، وكل من يستحق المرتبة التي تلي مرتبته الحالية سيتم نقله إليها، ما عدا من لم يستطع تجديد رخصته المهنية، والترقيات لن تكون مرتبطة بالأرقام الوظيفية، والانتقال من رتبة إلى أخرى لا يحتاج إلى وظيفة شاغرة، لأن الانتقال سيتم بالرقم الوظيفي»، مشيرا إلى أن الوزارة تطمح إلى أن تكون العلاوة على نظام الرتب، كي تكون أكبر لكل معلم ومعلمة، وقال «وإن شاء الله، توافق وزارة الخدمة المدنية على هذا الأمر».

تطوير اللوائح

أبان وزير الخدمة المدينة سليمان الحمدان، أن «الوزارة تعمل حاليا على إنجاز كثير من اللوائح الوظيفية التي ستصدر تباعا، مثل لائحة الوظائف الدبلوماسية، وتطوير بعض اللوائح القائمة حاليا، مثل لائحة الوظائف الصحية، وأول لائحة أطلقت كانت لائحة الموارد البشرية في رجب من العام الحالي».

وفيما يتعلق بلائحة الوظائف التعليمية، قال وزير الخدمة المدنية، إنها ستكون نافذة بعد 180 يوما من تاريخ الإقرار، إذ إن هناك مزيدا من الوقت لتطوير إجراءاتها.

وأضاف، إن «طلب تشكيل لجنة خاصة بإصدار وتطوير اللوائح الوظيفية للجهات الحكومية، هدفه أمران: اختصار المسار والوقت في تطوير اللوائح، ومراجعة ما يستجد من تطورات لتعديل اللوائح المنفذة، إذ من الممكن عدم ثبات ما فيها نظرا للمتغيرات».

تجاوز اختبار كفايات

قال رئيس هيئة تقويم التعليم والتدريب الدكتور حسام زمان، إنه «سيتم الترخيص لجميع المعلمين والمعلمات الذين تجاوزوا اختبار كفايات، بعد تاريخ تفعيل اللائحة، وستكون الهيئة جاهزة وقتها لمنح المعلمين رخصهم، واستقبال المتقدمين للحصول على الرخصة قبل انطلاق تفعيل اللائحة بوقت كافٍ».

مراحل تطور اللائحة وسلم الوظائف التعليمية

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- 1344 إنشاء المديرية العامة للمعارف

- 1373 إنشاء وزارة المعارف

- 1401 اعتماد مجلس الوزراء لائحة الوظائف التعليمية

- 1429 إقرار وثيقة المسارات المهنية والبدء في تنفيذها

- 1432 صدور المسودة الأولى من لائحة الوظائف التعليمية

- 1433 إقرار مسودة لائحة الوظائف التعليمية

- 1437 صدور أوامر سامية بتكليف وزارة الخدمة المدنية والمالية والتعليم بمراجعة لائحة الوظائف التعليمية

- 1438 صدور أمر سام بتشكيل لجنة في هيئة الخبراء من الوزارات السابقة وضم هيئة تقويم التعليم والتدريب إليها

- 1440 صدور قرار مجلس الوزراء باعتماد سلم رواتب الوظائف التعليمية، واعتماد لائحة الوظائف التعليمية

ماذا بعد 180 يوما؟

- الإعلان عن القواعد التنفيذية

- منظومة تقويم أداء المعلمين

- لائحة الرخص المهنية

- مسارات التطوير المهني