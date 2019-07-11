سياحة عنيزة تؤجل مهرجان الصيف

أعلنت لجنة التنمية السياحية بمحافظة عنيزة على حسابها في موقع «تويتر» تأجيل مهرجان صيف عنيزة 40، والذي كان مقررا إقامته في مركز الملك فهد الحضاري، وعللت ذلك بظروف خارجه عن الإرادة، وأنه في حال زوال تلك الظروف سيتم تحديد الموعد الجديد، مشيرة إلى أن الفعاليات المصاحبة للمهرجان تقام حاليا في حايط حركان.

وقال المواطن مقرن العضيلة إن «تأجيل مهرجان صيف عنيزة يعتبر مهددا للسياحة في المحافظة مهما كانت الأسباب؛ لأهميته والشهرة التي حققها خلال السنوات الماضية، ويجب إيجاد حل لعودة المهرجان ليكون متنفسا خلال المدة المتبقية من الإجازة الصيفية»، مطالبا بتقديم مزيد من الأنشطة الترفيهية في المهرجانات المفيدة والداعمة لسياحة المنطقة.

وأضاف أن «السياحة في محافظة عنيزة تحتاج إلى دعم كبير من لجنة السياحة، فعنيزة مدينة وجهة سياحية للكثير من جميع المناطق، ولابد من تكثيف الأنشطة الترفيهية فيها».

وذكر المواطن حمد الماجد أن «من غير المعقول غياب مهرجان الصيف عن عنيزة التي تميزت سياحيا وحصدت الجوائز قبل عامين، حيث يعتبر هذا المهرجان متنفسا للعوائل التي لا تقضي إجازتها خارجيا»، مطالبا لجنة التنمية السياحية بتقديم سياحة عالمية تليق باسم عنيزة وما عرف عنها.

يذكر أن عنيزة دأبت خلال السنوات الماضية على تنفيذ المهرجانات وفق روزنامة موسمية تعلن كل عام، إلا أن التأجيلات والإلغاءات ظهرت خلال العام الماضي.