أهالي لعصان لم يستفيدوا من مشروع الطاقة الشمسية

رصد أعضاء المجلس البلدي لأمانة منطقة عسير برئاسة رئيس المجلس محمد آل بريق، وعدد من الأعضاء طلبات سكان لعصان، إذ تم لقاء الأهالي والاستماع لمطالبهم وشكاواهم، وذلك بحضور نائب لعصان سعيد منير، ووكيل إمارة المدينة المنورة سابقا عبدالرحمن منير، وعدد من سكان قرى لعصان، إذ تبيّن عدم استفادة الأهالي من مشروع الطاقة الشمسية الذي يحتاج إلى صيانة.

الطاقة الشمسية

رصد المجلس سوء مدخل الحي، ووجود الأشجار بكثافة على الوادي، وبعض الطرق القديمة التي تحتاج إلى توسعه وإعادة سفلته، إضافة إلى نقص الإنارة، وعدم استفادة الأهالي من مشروع الطاقة الشمسية الذي نفذته الأمانة، ويهدف إلى إمداد منازل المواطنين بالطاقة الشمسية، حيث تبين أنه يحتاج إلى صيانة كاملة لكل الخلايا وفوانيس الإضاءة.

تسوير المقابر

سجّل المجلس البلدي حاجة قرى لعصان إلى تسوير المقابر الثلاث الموجودة، إذ إنها مكشوفة ومهملة، ويتم تنظيفها بجهود السكان، إضافة إلى عدم تمكين سكان القرى من استخراج حجج استحكام على أملاكهم، واعتراض السكان على عزم الأمانة تنفيذ مجرى وادي لعصان من وسط المزارع، الذي يمر عبر سر لعصان، وسبق أن كتب المجلس السابق حيال ذلك، وأن يتم تنفيذ المجرى في موقع آخر على الأطراف، وتوسعة وصيانة الشوارع.

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ووعد رئيس المجلس المواطنين بنقل شكواهم إلى المسؤولين، والعمل على إيجاد الحلول المتاحة، على أن يتم تعاون المواطنين في عدم الاعتراض على التوسعة في المواقع التي تقع في أملاك خاصة.

ترسية مشروع الإنارة

أوضح المهندس محمد الشاذلي من وكالة الأمانه للمشاريع، أن «قرى لعصان سيكون لها نصيب من الإنارة في المرحلة المقبلة، وسيتم ترسية المشروع خلال أيّام».

حضر اللقاء الميداني أعضاء المجلس البلدي الدكتور محمد الغبيري، ومحمد العاطفي، وأمين المجلس سعد عبدالله، يرافقهم من وكالة الخدمات بأمانه عسير صالح الوادعي، ومن كالة المشاريع المهندس محمد الشاذلي.