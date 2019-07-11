تسكين 10 آلاف وظيفة في التجمع الصحي بالأحساء

قال الدكتور الشعيبي لـ«دوت الخليج» أمس: «ستتم معالجة تسكين وظائف جميع منسوبي ومنسوبات وزارة الصحة في الأحساء، والبالغ عددهم أكثر من 10 آلاف موظف وموظفة، بناءً على خبراتهم الوظيفية ومؤهلاتهم العلمية، إذ إن جميع الموظفين والموظفات في المديرية العامة للشؤون الصحية سينتقلون إلى التجميع الصحي الجديد».
وأكد حرص التجمع الصحي في الأحساء بالتنسيق مع وزارة الصحة على تطوير جميع المستشفيات في الأحساء البالغ عددها 11 مستشفى، وكذلك 75 مركزاً للرعاية الصحية الأولية، مع التركيز في هذه المستشفيات والمراكز على الجانب الوقائي إلى جانب العلاج.
وشدد الشعيبي على ضرورة تعاون وتكاتف الجميع من أجل إنجاح وتميز المشروع، معرباً عن تفاؤله بأن يحقق هذا البرنامج كل ما فيه النفع والخير للوطن والمواطنين، لافتاً إلى أنه يجري حالياً اختيار مقر للتجمع واستكمال كامل التجهيزات والبنى التحتية والتقنية اللازمة لانطلاقة التجمع.
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