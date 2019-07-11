قبول 14,800 طالبا وطالبة في جامعة القصيم

أعلنت عمادة القبول والتسجيل بجامعة القصيم، عن قبول 14,800 ألف طالبا وطالبة للالتحاق بالجامعة في العام الدراسي المقبل 1441، وذلك بعد انتهاء عملية الفرز واستيفائهم لشروط القبول من بين أكثر من 26 ألف متقدم ومتقدمة، حيث تم قبول 6750 طالبا، و8050 طالبة، يتوزعون على 44 تخصصا للطلاب و62 تخصصا للطالبات، وذلك للدراسة في كافة كليات الجامعة البالغ عددها 38 كلية في 21 مقرا بمختلف محافظات المنطقة، وأوضح عميد عمادة القبول والتسجيل بالجامعة، الدكتور فهد الأحمد، أن التقديم تم بشكل تقني كامل، عبر رابط العمادة في البوابة الإلكترونية للجامعة خلال الفترة من الساعة الثانية عشرة من ظهر يوم الإثنين الموافق 14/10 /1440، وحتى الساعة العاشرة من صباح يوم الأحد الموافق 20/ 10/ 1440، حيث قام المتقدمون والمتقدمات بإدخال رقم السجل المدني، ومن ثم اختيار الرغبات من التخصصات المتاحة لهم، أما بقية البيانات الخاصة بالمتقدمين فقد تم جلبها من الجهات ذات العلاقة.

وأشار "الأحمد" إلى أن العمادة أقامت معرضًا في الجامعة لمدة أسبوع للتعريف بخطوات القبول في الجامعة وآلية التقديم والتخصصات المتاحة، استقبلت فيه ما يزيد على ستة آلاف طالبا وطالبة من 28 مدرسة ثانوية بالمنطقة، كما نفذت العمادة في وقت سابق عددا من الزيارات الميدانية لبعض مقار المراكز التعليمية في المنطقة، ومراكز اللجان الاجتماعية، حيث تم جمع الطلاب لتعريفهم بطبيعة الدراسة في المرحلة الجامعية، وما يميزها عن التعليم العام، وكذلك توضيح آلية القبول وإجراءاته وعملية اختيار الرغبات عند فتح بوابة القبول، بالإضافة إلى توعية وتوجيه الطلاب والطالبات بكيفية اختيار التخصص المناسب، وكذلك الشأن في قسم الطالبات بالعمادة الذي قام بنفس الدور في استقبال عدد من طالبات المرحلة الثانوية في المنطقة في مقار بعض كليات الجامعة وتعريفهن بآلية القبول وإجراءاته.

ولفت عميد القبول والتسجيل، إلى ما قامت به العمادة أثناء فترة التقديم من إرشاد للمتقدمين والمتقدمات إلى روابط مهمة تتضمن نشرة عن آلية القبول في الجامعة وأهم الشروط والتخصصات المتاحة في الجامعة، وآلية الفرز، وآلية تحديد المسار والتخصص بعد السنة التحضيرية، إضافة إلى إرشادهم لرابط يتضمن تحديد المكان الفعلي للدراسة عبر استخدام نظام تحديد المواقع الإلكتروني (GBS).

وأكد "الأحمد" أن الجامعة قد بذلت قصارى جهدها طوال فترة القبول وحتى انتهاء الفرز لتذليل العقبات التي اعترضت المتقدمين والمتقدمات، حيث خصصت فريقا من ذوي الخبرة والكفاءة تولى الرد على الاستفسارات والإشكالات التي وردت إليهم من خلال صفحة المتقدم الإلكترونية أو من خلال حساب الجامعة الرسمي في "تويتر" أو حساب عمادة القبول والتسجيل أو من خلال خدمة "الواتس آب" للأرقام المعلنة، مشيراً إلى أن عمليات الفرز لجميع المتقدمين والمتقدمات للقبول في الجامعة تمت آليا دون تدخل يدوي وفق معيارين:

المعيار الأول: النسبة الموزونة وتم احتسابها كالتالي:

(المعدل في الشهادة الثانوية × 0,30) + (درجة اختبار القدرات العامة × 0,30) + (درجة الاختبار التحصيلي × 0,40)، وهي شرط لقبول جميع الطالبات الراغبات في الالتحاق بالجامعة وكذلك الطلاب الراغبين الالتحاق بالسنة التحضيرية وكلية الزراعة والأقسام العلمية في كليات العلوم والآداب.

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المعيار الثاني: النسبة المكافئة وتم احتسابها كالتالي:

(المعدل في الشهادة الثانوية × 0,50) + (درجة اختبار القدرات العامة × 0,50) وهي شرط لقبول بقية الطلاب.

وأضاف، أن القبول هذا العام قد بدأ في عدد من التخصصات الجديدة، وهي دبلوم الأمن السبراني في كليتي المجتمع ببريدة وعنيزة للطلاب والطالبات، وكذلك إتاحة القبول على تخصصي التاريخ والجغرافيا في كلية العلوم والآداب ببريدة، وكذلك تخصص الرياضة وعلوم الحركة في كلية التربية، مضيفا إلى أنه تماشيا مع سياسة وزارة التعليم فقد تم في هذا العام إيقاف القبول في تخصص رياض الأطفال في جميع مقرات الجامعة، وكذلك الاستمرار في إيقاف القبول على نظام الانتساب، وتخصصات التعليم الأساسي، بالإضافة إلى الاستمرار في الاقتصار على ثلاثة مقرات للسنة التحضيرية (المقر الرئيس – عنيزة – الرس)، وكذلك تعويم تحديد المسار (صحي - علمي) بعد الفصل الأول من السنة التحضيرية حسب المقرات الثلاثة، وتعويم التخصيص بعد إنهاء المسار ضمن الآلية المتبعة وبطريقة المنافسة المفتوحة على المقاعد المتاحة.

وأوضح "الأحمد" أن العمادة لا تزال تستقبل أي تظلم يرى صاحبه أن له فيه حقا، ومن ثم تنظر فيه وتتواصل مع صاحبه، وذلك بتوجيه من معالي مدير الجامعة، كما أن العمادة وبالتواصل مع إدارة الجامعة وجهات الاختصاص لا تزال تسعى جاهدة لتوفير عدد من المقاعد لاستيعاب بقية الطلاب والطالبات غير المقبولين، وستتواصل معهم لأجل توفير المقاعد.

وفيما يتعلق بقبول طلاب المنح، أوضح "الأحمد" أنهم يخضعون أيضا للضوابط والشروط التي أقرها مجلس الجامعة، وقد أتيحت لهم فرصة التقديم في نفس وقت فتح التقديم للسعوديين وقد بلغ عدد الطلبات التي تم استقبالها عن طريق البوابة للمنحة الداخلية قرابة (2000)، مشيرًا إلى أنه سيتم لاحقا الفرز والتعامل مع هذه الطلبات.