، "دار الأحداث" بالطائف تقيم معرضًا توعويًّا عن مكافحة المخدرات ،

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أقامت دار الملاحظة الاجتماعية بالطائف، معرضًا توعويًّا بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة المخدرات 2019م، بالتعاون مع الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالطائف.
وألقى الرائد رامي بن عقاب الثقفي، محاضرة توعوية لتعريف الأحداث بأضرار آفة المخدرات وسبل الوقاية منها.
كما قدم مدير دار الملاحظة فهد بن عبدالعزيز الثبيتي، شكره وتقديره لإدارة مكافحة المخدرات بالطائف على المشاركة والدعم وإقامة المعرض والمحاضرة التوعوية لأبنائنا الأحداث، كما قدم شكره لوحدة البرامج والأنشطة بالدار على تفعيل البرامج. وفي الختام سلمت شهادات الشكر والدروع التذكارية للمشاركين.
"دار الأحداث" بالطائف تقيم معرضًا توعويًّا عن مكافحة المخدراتصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-07-11
أقامت دار الملاحظة الاجتماعية بالطائف، معرضًا توعويًّا بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة المخدرات 2019م، بالتعاون مع الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالطائف.
وألقى الرائد رامي بن عقاب الثقفي، محاضرة توعوية لتعريف الأحداث بأضرار آفة المخدرات وسبل الوقاية منها.
كما قدم مدير دار الملاحظة فهد بن عبدالعزيز الثبيتي، شكره وتقديره لإدارة مكافحة المخدرات بالطائف على المشاركة والدعم وإقامة المعرض والمحاضرة التوعوية لأبنائنا الأحداث، كما قدم شكره لوحدة البرامج والأنشطة بالدار على تفعيل البرامج. وفي الختام سلمت شهادات الشكر والدروع التذكارية للمشاركين.
11 يوليو 2019 - 8 ذو القعدة 1440
09:17 PM
بمناسبة اليوم العالمي
أقامت دار الملاحظة الاجتماعية بالطائف، معرضًا توعويًّا بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة المخدرات 2019م، بالتعاون مع الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالطائف.
وألقى الرائد رامي بن عقاب الثقفي، محاضرة توعوية لتعريف الأحداث بأضرار آفة المخدرات وسبل الوقاية منها.
كما قدم مدير دار الملاحظة فهد بن عبدالعزيز الثبيتي، شكره وتقديره لإدارة مكافحة المخدرات بالطائف على المشاركة والدعم وإقامة المعرض والمحاضرة التوعوية لأبنائنا الأحداث، كما قدم شكره لوحدة البرامج والأنشطة بالدار على تفعيل البرامج. وفي الختام سلمت شهادات الشكر والدروع التذكارية للمشاركين.
، "دار الأحداث" بالطائف تقيم معرضًا توعويًّا عن مكافحة المخدرات ،
المصدر : الخليج 365
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