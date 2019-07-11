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محمد بن مسعود - الدمام - أعلن نادي النصر اليوم الخميس موافقته على إعارة راكان الشملان لاعب الفريق الأول لكرة القدم إلى نادي الشباب حتى نهاية الموسم.
وقال نادي النصر في حسابه عبر "تويتر": وافقت إدارة كرة القدم بنادي النصر على إعارة اللاعب راكان الشملان إلى نادي الشباب وذلك حتى نهاية الموسم متمنين له التوفيق بإذن الله.
وتمنت إدارة الشباب بدورها التوفيق للاعب في مهمته مع الفريق، مقدمة في الوقت ذاته شكرها لإدارة نادي النصر على تعاونها.
كما وقعت إدارة نادي الشباب مخالصة مالية مع لاعب الفريق الأول لكرة القدم خالد كعبي.
الشباب يوقع مع راكان الشملان .. ويخالص كعبيصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-07-11
أعلن نادي النصر اليوم الخميس موافقته على إعارة راكان الشملان لاعب الفريق الأول لكرة القدم إلى نادي الشباب حتى نهاية الموسم.
وقال نادي النصر في حسابه عبر "تويتر": وافقت إدارة كرة القدم بنادي النصر على إعارة اللاعب راكان الشملان إلى نادي الشباب وذلك حتى نهاية الموسم متمنين له التوفيق بإذن الله.
وتمنت إدارة الشباب بدورها التوفيق للاعب في مهمته مع الفريق، مقدمة في الوقت ذاته شكرها لإدارة نادي النصر على تعاونها.
كما وقعت إدارة نادي الشباب مخالصة مالية مع لاعب الفريق الأول لكرة القدم خالد كعبي.
11 يوليو 2019 - 8 ذو القعدة 1440
09:18 PM
أعلن نادي النصر اليوم الخميس موافقته على إعارة راكان الشملان لاعب الفريق الأول لكرة القدم إلى نادي الشباب حتى نهاية الموسم.
وقال نادي النصر في حسابه عبر "تويتر": وافقت إدارة كرة القدم بنادي النصر على إعارة اللاعب راكان الشملان إلى نادي الشباب وذلك حتى نهاية الموسم متمنين له التوفيق بإذن الله.
وتمنت إدارة الشباب بدورها التوفيق للاعب في مهمته مع الفريق، مقدمة في الوقت ذاته شكرها لإدارة نادي النصر على تعاونها.
كما وقعت إدارة نادي الشباب مخالصة مالية مع لاعب الفريق الأول لكرة القدم خالد كعبي.
، الشباب يوقع مع راكان الشملان .. ويخالص كعبي ،
المصدر : الخليج 365
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