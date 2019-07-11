السعودية اليوم / محافظ هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات يستقبل سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى المملكة



الرياض 08 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 11 يوليو 2019 م واس

استقبل معالي محافظ هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات الدكتور عبدالعزيز بن سالم الرويس اليوم سفير الولايات المتحدة الأمريكية المعين لدى المملكة جون أبي زيد .

وجرى خلال اللقاء بحث الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، ومجالات التعاون بين المملكة العربية

// انتهى //

21:39ت م

0209



الرياض 08 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 11 يوليو 2019 م واساستقبل معالي محافظ هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات الدكتور عبدالعزيز بن سالم الرويس اليوم سفير الولايات المتحدة الأمريكية المعين لدى المملكة جون أبي زيد .وجرى خلال اللقاء بحث الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، ومجالات التعاون بين المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات.// انتهى //21:39ت م0209

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