

الرياض 08 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 11 يوليو 2019 م واس

استقبل الأمين العام للتوعية الإسلامية بالحج والعمرة والزيارة بوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ محسن بن سيف الحارثي يوم أمس بمكتبه في مقر الأمانة بمكة المكرمة الأمين العام للمجلس التنسيقي لحملات حجاج الداخل شايع القرني وأعضاء المجلس.

وبُحثت خلال اللقاء آلية تنفيذ البنود التي اٌتفق عليها سابقا بشأن ترشيح الدعاة لحملات حجاج الداخل لمرافقة الحجاج وتعليمهم مناسكهم على الوجه الصحيح وفق ما جاء عن النبي ــ صلى الله عليه وسلم ــ، والتحذير من الغلو والتطرف، والدعوة إلى الوسطية والاعتدال.

وقدّم شايع القرني نسخة من تقرير منجزات المجلس وأعماله لعام 1439هـ لأمين عام التوعية الإسلامية بالحج والعمرة بالوزارة، كما بحث الاجتماع عدداً من المسائل ذات الاهتمام المشترك وسبل تعزيز التعاون فيما يحقّق التطلعات ويسهم في خدمة ضيوف الرحمن .

يذكر أنّ وزارة الشؤون الإسلامية تعتمد سنوياً تكليف مئات الدعاة للعمل بحملات حجاج الداخل وفق شروط وظوابط وآليات تضمن تميّز الدعاة وآدائهم المهمة المناطة بهم على أكمل وجه .

// انتهى //

21:16ت م

0207





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر حج / أمين التوعية الإسلامية بالحج والعمرة يستقبل أمين المجلس التنسيقي لحملات حجاج الداخل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.