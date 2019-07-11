السعودية اليوم / جامعة شقراء تعلن نتائج المرشحين والمرشحات للقبول بالجامعة للعام الجامعي 1441هـ



الرياض 08 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 11 يوليو 2019 م واس

أعلنت جامعة شقراء نتائج المرشحين والمرشحات للقبول بالجامعة للعام الجامعي 1441هـ لدراسة مرحلة البكالوريوس والدبلوم حيث بلغ إجمالي المقبولين والمقبولات ما يزيد عن (6900) طالب وطالبة بمختلف التخصصات والكليات التابعة لها والموزعة في تسع محافظات وبزيادة ما يقارب 9% على المقاعد المخصصة.

وهنأ معالي مدير جامعة شقراء الدكتور عوض بن خزيم الأسمري الطلاب والطالبات المقبولين والمقبولات للعام الجامعي 1441هـ ، متمنياً لهم التوفيق خلال مسيرتهم التعليمية بالجامعة.

من جانبه أكد وكيل جامعة شقراء للشؤون التعليمية المكلف الدكتور عبدالعزيز بن سليمان السياري أن الجامعة سعت وحققت ـــ ولله الحمد ـــ قبول ما يقارب 90% من الطلاب والطالبات المتقدمين على بوابة القبول لجامعة شقراء، وحرصت الجامعة على تحقيق الرغبات الأولى للمتقدمين وفقاً لمعدلاتهم حسب مانصت عليه اللوائح والضوابط المعمول بها المعتمدة من مجلس الجامعة.

وأوضح عميد القبول والتسجيل بجامعة شقراء الدكتور محمد بن سعد اليحيى أن الجامعة أعلنت عن قبول الطلاب والطالبات الجدد على المقاعد المتاحة، وأنه طبق خلال إجراءات القبول جميع الأنظمة واللوائح المعتمدة من مجلس الجامعة والمتوافقة مع شروط القبول الجامعي المعتمدة في وزارة التعليم، عبر نظام إلكتروني لتسهيل تقديم طلبات الراغبين والراغبات بالالتحاق بالجامعة.

وبين أنه يلزم على الطلبة المرشحين للقبول في جامعة شقراء الدخول عبر بوابات القبول الإلكترونية وتأكيد القبول في التخصص المرشح له في موعد أقصاه الساعة 12 ظهراً من يوم الاثنين الموافق 12/11/1440هـ و في حال عدم التأكيد سيتم الاستبعاد من القبول نهائياً.

وأشار إلى أن العمادة سترسل الأرقام الجامعية للطلاب والطالبات المقبولين عبر رسائل نصية تصل على هواتفهم خلال الفترة المقبلة، مضيفاً أن تأكيد القبول للطلاب والطالبات عبر البوابة الإلكترونية يكفي عن شرط إرسال الملفات والوثائق للجامعة أو مراجعتها, مبينًا أن إجراءات القبول ترتكز على حساب معدل النسبة المكافئة والمركبة (الثانوية العامة ودرجة القدرات والتحصيلي) بالإضافة إلى عدد المقاعد المتاحة.

ويمكن للطالبات الاطلاع على نتائج القبول على بوابة القبول الإلكتروني للطالبات في جامعة شقراء، ويلزم المرشحات الدخول وتأكيد القبول في موعد أقصاه الساعة ١٢ ظهراً من يوم الاثنين 12/ 11/ 1440هـ https://www.su-admit.net/su , كما يمكن للطلاب الاطلاع على نتائج القبول للمتقدمين عبر بوابة القبول الإلكتروني الموحد للطلاب ويلزم المرشحين الدخول وتأكيد القبول في موعد أقصاه الساعة ١٢ ظهراً من يوم الاثنين 12/ 11/ 1440هـ.

//انتهى//

20:23ت م

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