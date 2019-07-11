السعودية اليوم / وفد هيئة أبوظبي للزراعة يزور مركز الأبحاث الزراعية بجازان



جيزان 08 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 11 يوليو 2019 م واس

زار وفد إمارتي من هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية برئاسة المدير التنفيذي لقطاع التطوير المهندس مبارك بن علي المنصوري اليوم ، مركز الأبحاث الزراعية بجازان .

وقدم مدير المركز المهندس أحمد بن علي السلامي عرضًا تعريفيًا عن المركز وتاريخ تأسيسه ومجالات عمله ومساراته التطبيقية والدراسات البحثية، وإمكانات المركز وإسهاماته في القطاع الزراعي بمنطقة جازان ، فيما اطلع الزوار على العديد من النشرات والمطويات العلمية وعلى تقرير شامل عن المركز ، وعن الإنجازات والأعمال والخدمات التي يقدمها.

كما تابع أعضاء الوفد عروضًا مرئية للعديد من التجارب الحقلية شملت تجارب ناجحة لزراعة فواكه استوائية اقتصادية "محاصيل واعدة " ، ومشاركات إرشادية ، وكذلك تعريف عن البن في المملكة ودور وأهداف وحدة أبحاث البن التابعة للمركز والاحصائيات الخاصة بمزارع وأشجار البن في المملكة .

كما شملت زيارة الوفد الإماراتي مختبر التربة والمياه واستمعوا لعرض عن الخدمات المجانية التي يقدمها المختبر ، ومختبر البلس ، وتعرفوا على العديد من المساهمات الناجحة التي قدمها المختبر في سبيل المحافظة على البيئة وعلي الغطاء النباتي من خلال محاربة نبات البلس الضار والقضاء عليه بنسبة تجاوزت 90 ٪ ، فيما تجولوا في عدد من مشاتل الزينة والحرجيات والكاجو ، وكذلك حقول التجارب التي شملت خطوط أصناف المانجو 60 صنفاً ، وحقل المجمع الوراثي للمانجو، وحقل الفواكه الاستوائية، وحقل المحاصيل الحقلية، وحقل المحاصيل الواعدة، والحديقة الاستوائية التي خصصت لزراعة أنواع وأصناف متنوعة من الفواكة الاستوائية.

واختتم الوفد الإماراتي جولته بزيارة مقر المعرض الزراعي المخصص لعرض المنتجات الزراعية الخاصة بالمركز .

// انتهى //

20:19ت م

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