السعودية اليوم / رئيس الطيران المدني يستقبل سفير الولايات المتحدة الأمريكية



الرياض 08 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 11 يوليو 2019 م واس

استقبل معالي رئيس الهيئة العامة للطيران المدني الأستاذ عبد الهادي بن أحمد المنصوري ، بمقر الهيئة بالرياض اليوم سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى المملكة جون أبي زيد.

وجرى خلال الاستقبال عرض عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وسبل التعاون بين الهيئة والمعنيين بالنقل الجوي في الولايات المتحدة الأمريكية وتعزيز سبل تطوير الشراكات في صناعة النقل الجوي، ورفع مستوى العمل المشترك في مجال الاستثمار.

وأشاد معالي رئيس الهيئة العامة للطيران المدني بالعلاقات والتعاون القائم بين البلدين الصديقين في مجال النقل الجوي، وفي مختلف المجالات بما يسهم في تحقيق آمال وطموحات الشعبين الصديقين.

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18:59ت م

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