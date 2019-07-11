التاريخ يتجدد.. صورتان بينهما 35 عاماً

2019-07-11

متابعات الخليج 365 - الرياض

تداول رُواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة تجمع بين الأميرة ريما بنت بندر ووالدها الأمير بندر بن سلطان بينهما أكثر من 35 عاماً، حيث علّقوا بقولهم : إن التاريخ يتجدّد ويتحدّث عن المملكة والتطور التي تشهده في شتى المجالات.

وعلّق المغردون عبر وسم “ريما بنت بندر تمثلني”، على تولّي الأميرة ريما بنت بندر منصب سفير المملكة لدى واشنطن، وفي نفس مكان أبيها بكل فخر واعتزاز، حيث عبّروا عن سعادتهم وثقتهم بالأميرة ريما بنت بندر.

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وعلّقت هيلة المشوح بقولها “في نفس المكان .. الأب هندس العلاقة، وابنته ترسخها بذات الذكاء والحضور والوعي .. ها هي ريما السفيرة الخلف بنت بندر السلف، تكرس … وتكسر، تكرس مقولة خير خلف لخير سلف

وتكسر كل قاعدة قلّلت شأن المرأة!

وتفاعلت الطاهرة ديم مع الوسم بقولها “حُقَّ للمنصب أن يفخَرَ بها “.

وغرّد مشهور العتيبي بقوله “سفيرة وابنة أعظم سفير وشبل السياسة بندر بن سلطان، تمثلني وبقوة والمجد لها ولا عزاء للحاقدين”.