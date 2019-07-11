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طقس حار بإجازة نهاية الأسبوع
متابعات الخليج 365 - الرياض
توقّع الباحث في الطقس والمناخ، عبدالعزيز الحصيني، اليوم الخميس، أجواءً حارة نهاراً خلال إجازة نهاية الأسبوع.
وقال الحصيني، في تغريدة عبر حسابه بموقع التواصل تويتر، إن الأجواء خلال إجازة نهاية الأسبوع ستكون حارة نهاراً، مع وجود رياح نشطة على السواحل الشرقية والغربية.
وأشار إلى أن الطقس المتوقع لإجازة نهاية هذا الأسبوع، أجواء حارة نهاراً تميل إلى الحرارة في الثلث الأول من الليل، معتدلة في الثلث الثاني، لطيفة في الثلث الأخير على معظم المناطق، وتميل إلى البرودة خارج المدن ليلاً على الوسطى والشمالية في الساعات المتأخرة من الليل، مع رياح نشطة على الشرقية والساحل الغربي.
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