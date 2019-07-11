stc تحذر العملاء من الرسائل الوهمية

2019-07-11

متابعات الخليج 365 - الرياض

حذّرت شركة الاتصالات السعودية العملاء من الاستجابة لأي رسائل أو أرقام غير معروفة أو عبر تطبيقات التواصل الاجتماعي.

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وقالت الشركة في رسالة للعملاء: عزيزي العميل.. كن حذراً، ولا تتجاوب مع أي رسائل من أرقام غير معروفة لديك أو عبر التطبيقات مثل واتساب، تطلب منك معلوماتك الشخصية أو صوراً لوثائقك الرسمية”.

وأضافت الشركة “يمكنك الإبلاغ عن هذه الرسائل من خلال تطبيق كلنا أمن أو عن طريق أقرب مركز للشرطة”.