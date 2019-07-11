أحمد بن فهد: دور الأجهزة الرقابية مهم

2019-07-11

متابعات الخليج 365 - فواز الاسلمي - حفرالباطن

التقى صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة الشرقية، بمكتب سموه بديوان الإمارة، اليوم، مدير عام فرع ديوان المراقبة العامة بالمنطقة الشرقية المكلف أحمد بن عبدالله الهاشم، بمناسبة تكليفه.

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ونوه سموه باهتمام القيادة الرشيدة بتعزيز دور الأجهزة الرقابية، وتطوير أعمالها بما يحقق الانضباط المالي والإداري، ورفع كفاءة الأداء للأجهزة الحكومية، وهو ما يلمسه الجميع من المنجزات التي حققها منسوبو الديوان في مختلف المناطق، مشيداً سموه بالخطوات التطويرية التي يسير عليها الديوان ضمن خطته الاستراتيجية، والتي تتواءم مع مستهدفات رؤية المملكة 2030،، مشدداً سموه على أهمية التطوير المهني لمنسوبي الديوان، والتعاون مع الجهات الحكومية لتحقيق الأهداف المشتركة، والعمل على تقليص الفجوة بين المتطلبات النظامية والممارسات المطبقة فعلياً.

من جهته عبر مدير عام فرع ديوان المراقبة العامة بالمنطقة الشرقية المكلف الأستاذ أحمد الهاشم، عن شكره وتقديره لسمو نائب أمير الشرقية على كلماته التوجيهية، وحرصه على أن تكون الأجهزة الرقابية مشاركاً فاعلاً في مواصلة مسيرة التنمية التي تشهدها المنطقة، واهتمام سموه بأن يكون العمل التكاملي السمة البارزة في الأعمال الحكومية، من خلال توجيهاته الكريمة.